11 شرطاً لعودة صالونات الأطفال إلى العمل في عجمان

المصدر: محمد الرفاعي - عجمان

حددت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان 11 إجراءً احترازياً يتعين على صالونات الحلاقة المخصصة للأطفال اتباعها لضمان سلامة العاملين فيها والزبائن من عدوى فيروس كورونا (كوفيد ـ 19).

كما حددت لدور السينما إجراءات احترازية ينبغي التأكد من تحققها قبل استقبالها روادها، للسماح لها بالاستمرار في تقديم خدماتها.

وأكدت الدائرة أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية قبل أن تستأنف المنشآت العاملة في الإمارة نشاطها، مشيرة، في دليل إرشادي حصلت عليه «الإمارات اليوم»، إلى أن صالونات الأطفال ستتبع الإجراءات الموضوعة لصالونات الكبار مع تدابير إضافية، أهمها أن يكون روادها من الأطفال فقط، واتباع نظام الحجز المسبق، والالتزام بمسافة التباعد الاجتماعي، وارتداء الطفل والعامل قناعاً للوجه.

وأضافت أنها حددت إجراءات لمرافقي الأطفال إلى صالونات الحلاقة، إذ يمكن لشخص بالغ (دون الـ60 عاماً) الإشراف على ثلاثة أطفال كحد أقصى، بحيث يسمح لطفل واحد بدخول الصالون.

وأكدت إلزام الصالونات بتعقيم الأدوات، كما ألزمتها بتطهير الأسطح والكراسي بعد كل زيارة، إضافة إلى تحفيز الأطفال على غسل اليدين، وفحص درجة حرارتهم عند الوصول، ومنع من تظهر عليه الأعراض من الدخول.

وأفادت بأنها حددت مجموعة من الاشتراطات لدور السينما، منها عدم السماح بدخول الأطفال دون سن 12 عاماً، وكبار السن فوق 60 سنة، والأشخاص الذين يعانون مشكلات صحية، إلى صالة العرض. وتوفير أجهزة تعقيم لليدين، وفحص درجة حرارة الزوار عند المداخل، وارتداء أقنعة إلزامية للزوار.

كما ألزمت طاقم العمل بفحص درجة الحرارة وارتداء الأقنعة والقفازات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وشجعت العملاء على الحجز المسبق وشراء التذاكر عبر الإنترنت لتجنب التلامس، والسماح بالمأكولات والمشروبات داخل صالات السينما، بشرط تقديمها في علب وأكواب تستخدم مرة واحدة.

وأكدت عدم السماح بعرض الأفلام الثلاثية والرباعية الأبعاد.

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