"الوطنية للإعلام" تتخذ إجراءات قانونية بحق شخص نشر محتوى يتضمن تنمراً على طفل من أصحاب الهمم

اتخذت الهيئة الوطنية للإعلام إجراءات قانونية بحق شخص نشر محتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي يتضمن تنمراً على طفل من أصحاب الهمم وإيحاءات غير لائقة تتنافى مع قيم المجتمع وآدابه.

ونسقت الهيئة مع المنصة المعنية لاتخاذ إجراءات تجاه الحساب وناشر المحتوى، وأبلغت الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون، مؤكدة رفضها الإساءة والتنمر بجميع أشكالهما، وحرصها على حماية الأطفال وأصحاب الهمم وصون كرامتهم والمحافظة على المجتمع.