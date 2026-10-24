«مهارات أسرية».. برامج تدريبية قصيرة لتعزيز الوعي التربوي في المجتمع

صممت الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية القصيرة والوحدات التعليمية المتخصصة، بهدف تعزيز المهارات التربوية والأسرية، وتلبية احتياجات أولياء الأمور وأفراد المجتمع، وتطوير معارفهم ومهاراتهم في المجالات التربوية والسلوكية والنمائية المرتبطة بالطفولة، بما يسهم في ترسيخ الممارسات الأسرية الإيجابية، وتعزيز دور الأسرة في تنشئة الأطفال وتنمية قدراتهم.

وتتناول الدورات موضوعات متنوعة تمس احتياجات الأسرة والمجتمع، من أبرزها مهارات تعليم الأبناء، وتعزيز القيم الثقافية والموروث الإماراتي لدى الأطفال، وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، وأسس النظافة الشخصية والعناية بالمظهر الخارجي، وأهمية الترابط العاطفي بين الوالدين وانعكاسه على الأبناء.

كما تشمل البرامج مبادئ الصحة النفسية والممارسات السليمة، والتطور اللغوي وعلم الصوتيات، وصعوبات النطق والتواصل، والوالدية الإيجابية، ومهارات التربية الوالدية الشاملة وأساليب التعامل مع الأبناء، إلى جانب التوعية بالتربية الجنسية المناسبة للأطفال. وفي السياق ذاته تقدم الأكاديمية وحدات تعلم قصيرة المدى تهدف إلى تزويد المتدربين بالمعارف والمهارات اللازمة لدعم نمو الأطفال وتعلمهم، وتشمل التعرف إلى مفهوم اللعب التربوي وأهميته في تنمية قدرات الطفل، وإعداد الأنشطة التعليمية الهادفة إلى تطوير مهارات اللغة العربية لدى الأطفال، والتخطيط للتعامل مع اضطرابات اللغة، والتعرف إلى مؤشرات سوء المعاملة، فضلاً عن التعريف بالقوانين والإجراءات المعتمدة للاستجابة لحالات الأطفال المعرضين للخطر وحمايتهم.