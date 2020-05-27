خدمات مواصلات عامة في دبي لم يشملها قرار تخفيف قيود الحركة .. وأخرى تغيرت مواعيدها

المصدر: هنادي أبو نعمة -دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن استمرار إيقاف خدمة التنقل بالحافلات بين المدن، وكذلك استمرار إيقاف خدمة النقل البحري التي تعمل في قناة دبي المائية وفي الرحلات السياحية، بالإضافة لخدمة الخط البحري الذي يربط بين محطة الغبيبة في دبي ومحطة مربى الأحياء المائية في امارة الشارقة، وذلك حتى إشعار آخر.

وعدلت الهيئة مواعيد تقديم خدمات التنقل في وسائل المواصلات العامة ابتداء من اليوم في اعقاب السماح بالحركة في امارة دبي بين الساعة 11 مساء و6 صباحا ضمن خطة متكاملة لتخفيف قيود الحركة ومعاودة العمل في مجالات الأنشطة الاقتصادية المختلفة بشرط الالتزام بتطبيق مجموعة من التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتم تعديل أوقات رحلات وسائل النقل البحري اعتباراً من اليوم وحتى إشعار آخر، لتصبح من الساعة 7 صباحاً حتى 10 مساء، وذلك باستثناء الخدمات المشار اليها اعلاه.

وتغيرت مواعيد تقديم خدمة وسائل النقل الجماعي التي تشمل مترو وترام دبي وحافلات المواصلات العامة ووسائل النقل البحري، ومركبات الأجرة والتنقل المشترك، حيث ستعمل الحافلات العامة بدءا من اليوم من الساعة 6 صباحاً حتى 11 مساءً مع توفير رحلات استثنائية بين 11 مساءً و6 صباحاً على الخطوط العاملة لنقل الركاب للمستشفيات فقط، في حين يستمر إيقاف خدمة الحافلات عبر المدن حتى إشعار آخر.

وتم أيضا تعديل أوقات عمل المترو وترام دبي اعتباراً من اليوم لتصبح من الساعة 7 صباحاً حتى 12 منتصف الليل من يوم السبت حتى الخميس، ومن الساعة 10 صباحاً حتى 12 منتصف الليل في يوم الجمعة، وذلك حتى إشعارٍ آخر.

وأكدت الهيئة على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية، في وسائل النقل والمحطات وعند مداخل المحطات والمراكز، مشددة على وجوب التزام الركاب والمتعاملين بتلك الإجراءات التي من اهمها ارتداء التباعد الجسدي وارتداء الكمامات، لضمان أعلى مستويات الحماية لهم وللموظفين ومشغلي وسائل النقل.

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