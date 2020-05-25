شرطة عجمان تحقق أمنية لطفلتين بجولة مع الشرطة في العيد

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

حققت القيادة العامة لشرطة عجمان أمنية طفلتين بجولة في دورية الشرطة السياحية في إمارة عجمان، صباح يوم، عيد الفطر السعيد لإسعادهما بهذه المناسبة.

وكانت شرطة عجمان تلقت طلباً من أم الطفلتين عبر إنستغرام موضحة أمنيتيهما في الخروج بجولة مع دورية الشرطة، بعد مكوثهما الطويل في المنزل لما يزيد عن ثلاثة أشهر إلتزاما بإجراءات تقييد الحركة والتعقيم الوطني.

وقد تواصل قسم الإعلام والعلاقات العامة مع والدة الطفلتين، البالغتان من العمر ١١ و ١٢ عاماً، لتلبية رغبتيهما بتنظيم جولة في دورية الشرطة السياحية إلى أهم المناطق السياحية في إمارة عجمان، برفقة الشرطة النسائية وتعرفتا على جهاز إم دي تي (MDT) المزود بأحدث المميزات الذكية لتحديد مواقع وحركة الدوريات على الخرائط الإلكترونية، كما زارتا غرفة العمليات، واطلعتا على الأنظمة التقنية الحديثة والجهود الحثيثة التي تبذلها الشرطة في حماية الأفراد من كوفيد 19 والوقاية من انتشاره.

وقدمت الشرطة لهما العيدية، وكعك العيد، والحلويات، وسط أجواء من السعادة والبهجة.

من جانبها عبرت الأم وابنتيها عن سعادتهم الغامرة بهذه المبادرة الطيبة، وقدموا جزيل شكرهم، وامتنانهم لشرطة عجمان على الجولة، وتحقيق أمنية الطفلتين.

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