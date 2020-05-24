ضاحي خلفان يحتفل مع سكان منطقته في جميرا بطريقة استثنائية بسبب كورونا

في مبادرة طيبة لاقت استحسان أهالي منطقة جميرا الثالثة، التقى نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان تميم، بأهالي منطقته عن بعد في مجلس افتراضي من خلال الوسائل المرئية، وتبادل معهم التهاني والأحاديث الودية.

وقال خلفان إن هذا اللقاء كان فرصة رائعة، استعدنا فيها روح اللقاءات الجميلة التي منعتها الظروف الحالية لجائحة كورونا، وكان مجلسا مفعما بالاخوة والمودة.

ولاقت هذه المبادرة الطيبة لمعاليه فرحا كبيرا من قبل اهالي منطقة جميرا رقم 3، الذين تعودوا على زيارة معاليه في مجلسه العامر في كل مناسبه، وتأتي تماشياً مع توجهات الحكومة الرشيدة بالإلتزام بالتباعد الاجتماعي، واتخاذ كافة الاحتياطات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا، وعدم التجمع حفاظاً على سلامة الجميع.

وتمكن اهالي المنطقة من كبار المواطنين وشبابها من تبادل التهاني والتبريكات مع معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، ومع بعضهم البعض بمناسبة عيد الفطر السعيد، ودارت بينهم الأحاديث الودية وتبادل الآراء والاطمئنان على الأهل وكبار المواطنين من أهالي المنطقة.

وبارك ، هذه المبادرة الطيبة ووجه باستمراريتها مساء كل يوم جمعة، الأمر الذي أسعد أهالي المنطقة وأدخل السرور إلى قلوبهم بهذا التواصل الاجتماعي الذي جمع بين الأهل والأقرباء والأصحاب حتى ولو كان عن بعد.