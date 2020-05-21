تعديل مواعيد خدمات النقل الجماعي في دبي

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن تعديل مواعيد تقديم خدمة وسائل النقل الجماعي، التي تشمل مترو وترام دبي وحافلات المواصلات العامة ووسائل النقل البحري، ومركبات الأجرة والتنقل المشترك، اعتباراً من أمس تماشياً مع ساعات التعقيم الوطني، التي تبدأ من الثامنة مساءً، حتى الساعة السادسة صباحاً. وأكدت أنه سيتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية والاستباقية، وأهمها التباعد الجسدي في وسائل النقل والمحطات، وعند مداخل المحطات والمراكز، وإلزام الركاب والمتعاملين بارتداء الكمامات، لضمان أعلى مستويات الحماية لهم وللموظفين ومشغلي وسائل النقل.

وأوضحت الهيئة أن ساعات عمل مترو دبي بخطيه: الأحمر والأخضر، تبدأ من الساعة 7:00 صباحاً، حتى الساعة 9:00 مساء، وتبدأ ساعات عمل ترام دبي من الساعة 7:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 مساءً، أما بالنسبة لخدمة حافلات المواصلات العامة داخل المدينة، فسيتم تشغيل 902 حافلة، تبدأ في تقديم خدماتها الساعة 6:00 صباحاً حتى الساعة 8:00 مساءً، وسيتم تشغيل سبعة خطوط لخدمة وسائل النقل البحري، من الساعة 8:30 صباحاً حتى الساعة 7:00 مساءً، مع استمرار إيقاف الخطوط السياحية وخطوط قناة دبي المائية، والخط الذي يربط بين محطة الغبيبة في دبي ومحطة مربى الأحياء المائية في الشارقة.

وتقدم مركبات الأجرة في دبي، ومركبات الليموزين خدماتها بصورة اعتيادية من الساعة 6:00 صباحاً، حتى الساعة 8:00 مساءً.

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