«نقل أبوظبي» يحذّر من الوقوف العشوائي

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

حذّر مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، أصحاب المركبات من عدم الالتزام بالقوانين الخاصة بنظام إدارة المواقف العامة (مواقف) في جميع الأوقات، خصوصاً صف المركبات بطريقة عشوائية أو الوقوف في الأماكن الممنوعة، مشدداً على ضرورة صف المركبة دائماً بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف.

ولفت إلى إجراء عمليات تجديد تصاريح مواقف السكان حالياً عبر الموقع الإلكتروني.

وأكد المركز أن القرار الذي أصدرته دائرة البلديات والنقل، قبل شهر ونصف الشهر تقريباً بإعفاء أصحاب المركبات من رسوم «مواقف» حتى إشعار آخر، لا يعني السماح بالوقوف العشوائي أو ارتكاب مخالفات لنظام مواقف.

وأعلنت دائرة البلديات والنقل في 30 مارس الماضي، إعفاء مستخدمي المواقف العامة في مختلف أنحاء الإمارة من رسوم «مواقف»، لمدة ثلاثة أسابيع، ثم قررت في الـ15 من أبريل الماضي، تمديد فترة الإعفاء من دفع قيمة الرسوم، إلى إشعار آخر، وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيدـ19).

وذكر المركز أنه لوحظ في الآونة الأخيرة إيقاف بعض السائقين مركباتهم عشوائياً، أو الوقوف خلف المركبات الأخرى، واستخدام الموقف بشكل مزدوج، والوقوف أمام فوهات الحريق، أو الوقوف بالمواقف المخصصة لمركبات أصحاب الهمم، إضافة إلى وقوف مركبات الزائرين في المواقف المخصصة للسكان، محذراً من أن ارتكاب أي من هذه المخالفات، قد يعرقل الحركة المرورية أو يتسبب في حوادث ويعرّض الآخرين للخطر، ويشوّه المظهر الحضاري للمدينة، داعياً إلى استخدام المواقف العامة حسب الأحقية من غير إلحاق الضرر بمصالح الآخرين، لاسيما أصحاب تصاريح مواقف السكان.

وشدد على أن المفتشين التابعين لإدارة المواقف، مستمرون في جولاتهم وحملاتهم التفتيشية في مختلف القطاعات للتأكد من الالتزام التام بشروط وقواعد «مواقف»، لافتاً إلى أن تنظيم وإدارة المواقف العامة يحقق العديد من المنافع المرورية والمجتمعية والاقتصادية والبيئية، ومن بينها تحقيق الاستخدام الأمثل للمواقف المتاحة، والتقليل من زمن البحث عن موقف، والقضاء على ظاهرة الوقوف العشوائي، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية.

كما دعا المركز أصحاب المركبات غير الملتزمين إلى التقيّد التام بالضوابط والقواعد المنظمة للمواقف العامة في أبوظبي.

5 مخالفات

حدّد مركز النقل المتكامل خمس مخالفات تعرقل الحركة المرورية أو تتسبب في وقوع حوادث، هي:

• الوقوف خلف المركبات الأخرى.

• استخدام الموقف بشكل مزدوج.

• الوقوف أمام فوهات الحريق.

• الوقوف بالمواقف المخصصة لمركبات أصحاب الهمم.

• وقوف مركبات الزائرين في المواقف المخصصة للسكان.

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