«العمل الخيري» في عجمان يطلق «الناس للناس»

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

أطلق مجلس تنسيق العمل الخيري في عجمان مبادرة «الناس للناس»، وتتلقي مساهمات الأفراد والمؤسسات المادية والعينية والدعم اللوجستي، وذلك لمساعدة الساعين لتقديم التبرعات الداعمة للجهود الحكومية، وتمكينهم من توجيه تبرعاتهم إلى وجهتها الصحيحة وعبر قنوات محددة تخدم في الحد من التداعيات الصحية والإنسانية والاقتصادية والاجتماعية لهذه الأزمة، ومن ثم إعادة توزيعها على المحتاجين من الأسر المتضررة من تبعات تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتجسد هذه المبادرة تعاون رجال الأعمال والشركات والأسر الإماراتية وتكاتفهم في دعم الجهود الوطنية الكبيرة لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19)، وتستكمل نهج العطاء والبذل المتجذر في مجتمع الإمارات، وما تقوم عليه دار زايد الخير من قيم إنسانية وحضارية استثنائية.

وقالت أمين عام المجلس، مريم المعمري، إن تضافر الجهود الوطنية المخلصة أظهر أبهى قيم التلاحم الأصيلة، والتراحم الذي يملأ قلوب أبناء الإمارات الذين قدموا للعالم نموذجاً فريداً في رسوخ الثوابت الوطنية والولاء للقيادة وقوة الترابط التي تجمع كل من يعيش على أرض الإمارات.

وأكدت أن المبادرة ستمكن المتضررين المحتاجين للمساعدات من تقديم طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني www.cognitoforms.com

/CCCAJMAN/charity

إلى جانب إمكانية التواصل مع مركز عجمان للاتصال 80070 لمساعدتهم في تقديم الطلب.