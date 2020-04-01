شرطة عجمان تلغي المخالفات المرورية عن الكوادر الطبية

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

قررت القيادة العامة لشرطة عجمان إلغاء جميع المخالفات المرورية المسجلة على الكوادر الطبية (الأطباء وأعضاء هيئات التمريض) في الدولة، بتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وتقديراً من سموه لجهود خط الدفاع الأول في القطاع الصحي الذين يبذلون أقصى طاقتهم لتوفير بيئة صحية آمنة، لحماية وسلامة مجتمع الإمارات بكل فئاته، ونظيراً لتضحياتهم وسهرهم في سبيل الحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين في الدولة.

وأكد سموه أن التضحيات تصنع الأبطال، داعياً إلى التكاتف والتعاون لحشد الهمم وتقديم الدعم لهذه الكوادر في مواجهة التحدي، والوقوف إلى جانبهم، وتطبيق التوجيهات الاحترازية والوقائية لمساندتهم.

وأعرب سمو ولي عهد عجمان عن اعتزازه وفخره بما تقدمه هذه الكوادر الطبية من طاقات للتصدي لمرض كورونا ومكافحة انتشاره، مشيراً إلى أن هذه التضحيات تعكس المواطنة الإيجابية وعلينا دعم هذه التضحيات، والاهتمام بتوفير حياة صحية سليمة للمجتمع في دولة الإمارات.