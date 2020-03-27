فرق التعقيم تقوم بتعقيم مرافق وشوارع الشارقة ‎

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

واصلت بلدية مدينة الشارقة أعمال التعقيم والتطهير لجميع شوارع ومماشي وأنحاء المدينة الباسمة ضمن برنامج التعقيم الوطني، بالتعاون مع الشركاء، القيادة العامة لشرطة الشارقة وشركة الشارقة للبيئة "بيئة".

وأكد مدير عام البلدية ثابت الطريفي، أن أعمال التعقيم تأتي في إطار التدابير الوقائية والاجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيرس حيث تستمر بشكل يومي في ساعات المساء ولغاية ساعات الفجر، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، لتوفير إجراءات السلامة وشركة بيئة التي تسهم في دعم جهود التعقيم بمعداتها المختلفة لرش الأرصفة والمماشي ورش الدخان المعقم في أجواء المدينة لمنع انتشار العدوى والمحافظة على صحة أفراد المجتمع.

ولفت مدير عام بلدية مدينة الشارقة أنه تم توفير كامل المعدات اللازمة من مركبات البلدية وأدوات ومواد التعقيم المناسبة، وموظفين لديهم الخبرة والكفاءة العالية في مجال التعقيم وتم تزويدهم باللباس المناسب والنزول إلى الميدان لمباشرة أعمال التعقيم التي تستمر بشكل يومي.

وأثنى الطريفي على التزام أفراد المجتمع بالتعليمات الواردة من الجهات المختصة بعدم الخروج من المنزل وخصوصاً أثناء عمليات التعقيم ما سهّل من العمل وإنجازه بالصورة اللازمة.



