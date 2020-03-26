أبرز نقاط الإحاطة الإعلامية حول برنامج التعقيم الوطني

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكدت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات الدكتورة فريدة الحوسني ضمن الإحاطة الإعلامية حول برنامج التعقيم الوطني ومستجدات فيروس كورونا في الدولة التي عقدت اليوم، على أهمية التباعد الاجتماعي خلال الفترة الحالية، ويشمل تجنب التجمع في المزارع والمجالس والرحلات البرية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأشارت إلى أن برنامج التعقيم سيتم تنفيذه خلال فترة نهاية الأسبوع، وهي الفترة التي يتم تخصيصها عادةً للمناسبات والزيارات الاجتماعية، لكن الظروف الحالية تحتم علينا تجنب التجمعات، والتواصل مع الأهل والأصدقاء هاتفياً أو باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

من جهته أشار العميد عبد العزيز عبدالله الأحمد من وزارة الداخلية، إلى أهمية تضافر الجهود من كافة أفراد المجتمع وتشمل المواطنين والمقيمين والزائرين.

- سيتم تنفيذ البرنامج بشكل يومي من الساعة الثامنة مساءً ولغاية السادسة صباحاً خلال عطلة نهاية الأسبوع، ويلتزم الةمهور خلال هذه الساعات بالبقاء بالمنازل.

- سيتم خلال فترة تنفيذ برنامج التعقيم الوطني إيقاف وسائل النقل العامة وخدمة المترو والترام.

- سيتم تقييد الحركة المرورية وحركة الجمهور باستثناء شركات النقل والتوصيل الخاصة وسيارات الأجرة.

- يستثنى العاملون في القطاعات الحيوية، وسيتم ذلك من خلال التحقق من بطاقات العمل أو الهوية.

- ضرورةالالتزام بالبقاء في المنازل والخروج فقط لشراء الاحتياجات الضرورية من غذاء ودواء في منافذ البيع التي تفتح أبوابها 24 ساعة.

- عقوبات تصل للغرامة والسجن للمخالفين في حال عدم الالتزام بالتعليمات المنصوص عليها، وفقاً للتشريعات العقابية الصادرة.