حاكم الشارقة يوجّه بخفض فواتير الكهرباء 10% لمدة 3 أشهر

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بخفض 10% من قيمة فواتير الكهرباء المستحقة على المشتركين في إمارة الشارقة لمدة ثلاثة أشهر، تيسيراً عليهم في الظروف التي تواجه العالم حالياً والتحديات التي يفرضها انتشار فيروس «كوفيد-19» في مختلف دول العالم، والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الحكومة.

وأشار سموه إلى أن هذا الخفض لفواتير الكهرباء يكلف الحكومة ما يزيد على 230 مليون درهم، خلال الأشهر الثلاثة، مؤكداً أن حكومة الشارقة تتابع باستمرار التطورات، وتتخذ الإجراءات المناسبة التي تطمئن الجماهير وتيسر عليهم.

وثمّن رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، الدكتور المهندس راشد الليم، مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بخفض 10% من قيمة الفواتير خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وتم على الفور توجيه مراكز خدمة المشتركين باتخاذ اللازم لتطبيق وتنفيذ التوجيهات.

وأشار إلى أن الهيئة وكل إداراتها تعمل بكفاءة واستراتيجية واضحة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة ووسائل التواصل الحديثة، لضمان استمرار تقديم الخدمات بأعلى المواصفات.

وأوضح أن الهيئة مستمرة في تقديم حزمة من الخدمات المجانية لدعم ومساندة المشتركين في ترشيد الاستهلاك، ويمكنهم الاستفادة من هذه الخدمات بالاتصال بإدارة الترشيد، ويقدمها لهم فريق عمل متخصص وفق أفضل المواصفات ومع أخذ الإجراءات الوقائية والاحترازية.