هيئة النقل بعجمان توقف النقل البحري وتفعّل نظام العمل عن بعد

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة النقل في عجمان عن إيقاف النقل البحري وبدء تفعيل العمل عن بعد بنسبة 100% لجميع الموظفين في مقر الهيئة بدءاً من صباح اليوم، كما تم تعقيم مركز خدمة العملاء ومقر الهيئة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لعدم انتشار فيروس "كورونا" المستجد، إضافة إلى توجيهها بإيقاف العمل في خطي الحافلات الخاص بكورنيش عجمان ومنطقة الزوراء بعد إغلاق هذه المناطق ضمن الإجراءات الوقائية .



وذكرت أنه تم إيقاف استلام المبالغ النقدية لأجرة الرحالات الخاصة بالحفلات في الخطوط المختلفة، إذ يتم فقط استخدام البطاقة الخاصة بالنقل العام "مسار" أو عن طريق البطاقات الائتمانية، مشيرة إلى أنه يتم يومياً عند نهاية الرحلات إجراء فحوص على جميع السائقين للتأكد من درجة الحرارة، وتم إلزامهم بلبس الكمامات والقفازات في مركبات الأجرة والحافلات من أجل الحفاظ على سلامتهم وسلامة الركاب.