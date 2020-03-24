دائرة قضاء أبوظبي توقف تنفيذ الإخلاءات الإيجارية والأحكام المدنية والتجارية لمدة شهرين

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت دائرة القضاء في أبو ظبي، في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن وقف تنفيذ الإخلاءات الإيجارية والأحكام المدنية والتجارية لمدة شهرين.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجه، أمس، دائرة القضاء في أبوظبي بإيقاف تنفيذ أي إخلاء في القضايا الايجارية وكل قيد جديد أو إصدار إجراءات تنفيذية من ضبط وإحضار وحبس وحجوزات على الحسابات البنكية والسيارات والأسهم والعقارات لمدة شهرين من تاريخه ، باستثناء قضايا النفقة وقضايا التنفيذ العمالي.