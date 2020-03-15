30 موظفاً يعملون عن بُعد في بلدية الفجيرة

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

أفاد مدير بلدية الفجيرة المهندس محمد الأفخم، بأن البلدية بدأت تجربة العمل عن بعد بشكل جزئي وتدريجي لـ30 موظفاً من مختلف القطاعات الحيوية عبر مبادرة «مكتبي معي»، التي دشنتها البلدية قبل ثلاثة أعوام، والتي تضم إلى الآن 70 موظفاً من مختلف الوحدات التنظيمية.

وأشار إلى أن البلدية حظرت منذ يوم الخميس الماضي تقديم الشيشة في المقاهي والمنشآت السياحية من أجل الصحة العامة، منوهاً بأنه تم توجيه المقاهي والفنادق والمنشآت السياحية بالامتناع عن تقديم الشيشة حتى إشعار آخر، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها البلدية من أجل الصحة العامة وتحقيق أعلى مستويات السلامة لجميع أفراد المجتمع.

وأكد الأفخم أن مفتشي البلدية ينفذون حملات تفتيشية مفاجئة ودورية للتحقق من التزام الجهات المعنية بالتعميم، مشيراً إلى أن المنشآت المخالفة ستخضع للإجراءات القانونية المتبعة.

وباشرت بلديات المنطقة الشرقية من فرق المكافحة في قسم الصحة بتكثيف حملاتها من أجل تعقيم وتطهير ورش مرافق مقصب البلديات وأسواق السمك والخضار وسكن العمال الخاص بالبلديات، والمنشآت الخدمية لتشمل جميع المرافق، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة.

بلديات المنطقة الشرقية تكثف حملاتها لتعقيم مرافقها.