إنجاز أول شاطئ للسيدات في الظفرة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أنجزت شركة أبوظبي للخدمات العامة (مساندة)، بالتعاون مع بلدية منطقة الظفرة، أعمال مشروع تنفيذ أول شاطئ خاص للسيدات في مدينة السلع بمنطقة الظفرة بالقرب من ميناء السلع، على مساحة تتجاوز 18 ألفاً و300 متر مربع.

وأوضحت الشركة أن أعمال المشروع تضمنت تشييد ثمانية مبانٍ خدمية، بمساحة إجمالية تبلغ 790 متراً مربعاً، تشمل مكاتب إدارية، ومرافق للحراسة، وفرقاً للإنقاذ، ومواقف للسيارات، وغرف استراحة، ومجلساً للنساء، ومطاعم متنوعة، ومحال لبيع المواد المتنوعة التي يحتاجها زوار الشاطئ، ومرافق عامة وخدمية متنوعة، تضمن الراحة والرفاهية للزوار.

وأشارت إلى أن المشروع يقدم أرقى الخدمات الترفيهية للسيدات، وفقاً لأعلى المواصفات العالمية، وفي بيئة صحية آمنة، وضمن إجراءات تحفظ الخصوصية، وتراعي قيم وعادات وتقاليد المجتمع الإماراتي الأصيل، وفي الوقت ذاته يتيح الشاطئ للسيدات فرصة الاستمتاع بمكوناته ومرافقه بكل حرية واطمئنان.

ويعتبر مشروع تجهيز شاطئ خاص للسيدات لممارسة السباحة من المشروعات المتميزة التي تسهم في إضفاء لمسة جمالية لشاطئ مدينة السلع، ويوفر مكاناً مريحاً للنساء للاستمتاع بالأنشطة الشاطئية في بيئة مثالية، ويسهم في النمو العمراني المتكامل والمستدام الذي يلبي تطلعات المجتمع.