المصدر: دبي-الامارات اليوم.

عروض

لاحظ قراء طرح شركات عقارية في دبي والشارقة، عروضاً ترويجية لاستئجار وحدات سكنية قديمة نسبياً، من دون عمولة، وذلك في إطار التحفيز على الإيجار.

إيجار

نوّه مستأجر مهدد بالسجن بسبب متأخرات مالية، بمركز فض المنازعات الإيجارية، لمبادرته إدراج حالته ضمن الحالات الإنسانية التي يساعدها من خلال الجمعيات الخيرية، وهو ما أنقذ عائلته بالكامل من التشريد.

استبدال

اقترح قارئ إضافة مطهرات للأيدي إلى جانب الصابون الموجود في المساجد، وذلك خلال الفترة الحالية، بهدف تعقيم الأيدي درءاً للمشكلات الصحية، كما دعا المصلين الذين تظهر عليهم أعراض الإنفلونزا بملازمة منازلهم، إلى أن تزول ويعودوا إلى طبيعتهم.

واجبات

اقترح أولياء أمور طلبة تعميم تجربة إلغاء الواجبات المدرسية في المدارس الخاصة بالدولة، معتبرين أن تنفيذها داخل المنازل يشكل عبئاً ثقيلاً، وأن إلغاءها يوفر مزيداً من الوقت أمام الطلبة للمذاكرة.

دقة

استغرب مرتادون لمركز ديرة سيتي سنتر للتسوق، عدم دقة الإشارات الخاصة بتحديد المواقف الشاغرة في المركز التجاري، خصوصاً خلال نهاية الأسبوع، حيث يزيد الطلب على المواقف، الأمر الذي يربك الكثيرين.

مواقف

قال متعاملون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إنهم يعانون ازدحام المواقف القريبة من الدائرة، مشيرين إلى أن فترة الانتظار تصل إلى 15 دقيقة قبل العثور على موقف، مطالبين بتخصيص المواقف القريبة لهم خلال الفترة الصباحية أثناء عمل الدائرة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com