جهاز ذكي جديد لمراقبة فئة محددة من المخالفين مرورياً في دبي

المصدر: محمد فودة - دبي

دشنت القيادة العامة لشرطة دبي أول جهاز ذكي في معابر مرور المشاة لمراقبة وضبط المركبات التي لا تلتزم بإعطاء الأولوية للمشاة في المواقع المخصصة لعبورهم.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي العميد سيف مهير المزروعي، إن الجهاز يعمل بنظام الطاقة الشمسية، ومزود بأجهزة استشعار تتمكن من خلالها من التعرف إلى حركة عبور المشاة على جانبي الطريق، ويقوم برصد المركبات عن طريق تصويرها بالفيديو لإثبات الحالة، بالإضافة إلى ربطه عبر نظام (4G) التلقائي بمنصة معالجة المخالفات.

وأضاف أن الجهاز يصدر إشارة ضوئية حمراء لتنبيه سائقي المركبات إلى ضرورة التوقف وإعطاء الأولوية للمشاة للعبور، وفي حال عدم التزام السائق بالتوقف عند المعبر يقوم بتصوير المركبة، وتحرر ضد السائق مخالفة مرورية بنص عدم إعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة لعبورهم.

وأكد ان إطلاق الجهاز يأتي في إطار حرص شرطة دبي على إعطاء جميع مستخدمي الطريق من سائقين وركاب ومشاة حقوقهم في استخدام الطريق بطريقة آمنة، ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية، مشيراً إلى أن الجهاز سيسهم في رفع مستوى السلامة المرورية، ويحقق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في حفظ أمن الطرق وخفض حالات الدهس عند معابر المشاة.