بالصور.. "خارطة ذكية" لكشف خصائص التربة قبل أعمال الإنشاءات في أبوظبي

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أعلنت بلدية مدينة أبوظبي تدشين أول "خارطة تربة ذكية"، تضم جميع تقارير فحص التربة والتصاريح الخاصة بالتربة، والخدمات، مثل أنظمة تراخيص البناء، موضحة أنها عبارة عن قاعدة بيانات جيولوجية إلكترونية متكاملة، تسهم في التعريف بأحوال ومواصفات التربة في كل المناطق بإمارة أبوظبي، وتقدم دعماً فنياً استراتيجياً لمصممي المشروعات والمنفذين، وللقائمين على إنشاء البنية التحتية لكل المشروعات، وتقديم بيانات متكاملة قبل بدء الأعمال الإنشائية لأي مشروع، حيث قامت البلدية بربطها إلكترونياً مع نظام البيانات المكانية "مكاني" MaKani) ).

وذكر مسؤولو قسم هندسة التربة، بإدارة تراخيص البناء في قطاع تخطيط المدن، أنه يمكن - عبر هذه الخريطة - استعراض الطبقات الجيولوجية المبسطة على شكل خرائط تحوي مفتاحاً لكل طبقة توضح الدراسات، وهي قابلة للتحول الرقمي، وذلك لاستعراض البيانات حسب تصنيفها، فيما أكد المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، سيف بدر القبيسي، أن هذا المشروع يأتي تجسيداً لخطة التحول الرقمي لإمارة أبوظبي، التي تشكل مخططاً استراتيجياً لمواصلة التحول الذكي للخدمات، ورفع درجة الرضا عن مستوى تقديم الخدمات الحكومية، ونؤكد أهمية رفع كفاءة العمل، وسرعة إنجاز الإجراءات الداخلية، لتحقيق المراد من المشروع، وتلبية احتياجات الفئة المعنية، حيث تمحورت رؤية المشروع حول الاستفادة من أغراض دراسة التربة بشكل كبير وواسع، وتسهيل تداول المعلومات الرقمية.

وأوضح المدير التنفيذي لقطاع تخطيط المدن بالإنابة في بلدية مدينة أبوظبي، المهندس خالد ناصر المنهالي، أن أهمية هذا المشروع تأتي من دوره في توضيح طبيعة التربة بإمارة أبوظبي، وغيرها من الخصائص التي تتطلب دراستها بعناية، وتحديد مواقعها بطريقة ذكية ليتم أخذها بعين الاعتبار أثناء التصميم، وقبل الإنشاء لكل مشروعات المباني والبنية التحتية في الإمارة. كما تبين هذه القاعدة المعلوماتية عدد الأراضي التي تم إصدار تصاريح لها، وحالات المعاملات اليومية دون الرجوع إلى أنظمة أخرى، وذلك من خلال خطوة واحدة ذكية تتيح عرض المعلومات المطلوبة للمستخدم.

بدورها، أكدت مدير إدارة تراخيص البناء بالإنابة في بلدية مدينة أبوظبي أن مشروع خريطة التربة الذكية لمختلف المناطق لإمارة أبوظبي، يهدف إلى خدمة المجتمع، ومن باب تسهيل الإجراءات الداخلية على الفئة المعنية المستخدمة من مهندسين ومحللين للبيانات، وإنشاء تاريخ متواصل لما تم إنجازه من تحسينات في التربة على مر السنوات، حيث أفادت بأنه تم وضع الأيقونات - الأوامر للبحث والعرض والتكبير والتحويل من تقرير ورقي إلى تقرير رقمي، لتسهيل استخدام هذه الخريطة لغير المتخصصين، ولتسهيل عرض المحتوى، وتم وضع مجموعة من الطبقات الرئيسة والطبقات الفرعية بداخلها، بحيث يمكن للمستخدم عرض الطبقة المطلوبة لهدف البحث الذي سيقوم به بكل سهولة.