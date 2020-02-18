«النقل المتكامل» يفعّل 5198 موقفاً في العين أول مارس

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، عن تطبيق المرحلة الثانية من نظام إدارة المواقف العامة في مدينة العين، في الأول من مارس المقبل، وتفعيل 5198 موقفاً سطحياً بمنطقتي العين مول والصاروج.

وأفاد المركز بأن هذه الخطوة تأتي في إطار خطته الرامية لتنظيم وإدارة مواقف المركبات في مدينة العين، وتوفير حلول طويلة الأمد لمواقف المركبات تعزز انسيابية الحركة المرورية، والحد من حالات الوقوف الخاطئ، مشيراً إلى تداعياتها الإيجابية على القطاعات المرورية والمجتمعية والاقتصادية والبيئية، من بينها تحقيق الاستخدام الأمثل للمواقف المتاحة، والقضاء على ظاهرة الوقوف العشوائي، وتعزيز انسيابية حركة المرور، وجعل الطرق أكثر أماناً وسلامة، وتسيير أمور الجمهور في الحياة اليومية، ودعم الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية في المدينة.

ودعا المركز أصحاب المركبات إلى استخراج تصاريح مواقف السكان عن طريق زيارة موقع المركز الإلكتروني www.itc.gov.ae وذلك قبل بدء عملية التفعيل تجنباً للمخالفات، موضحاً أنه سيتم تحديد مدة التصاريح بدءاً من تاريخ التطبيق الفعلي للخدمة.

إلى ذلك يكون وقوف المركبات مجاناً خلال أيام الجمعة والعطلات الرسمية ولأصحاب الهمم، كما تُعفى المواقف القريبة من المساجد من نظام المواقف المدفوعة، حيث يُمكن للمصلين إيقاف سياراتهم دون دفع الرسوم لمدة 45 دقيقة من بدء رفع الأذان.

وأكد المركز أن الوقوف بمحاذاة الرصيف المصبوغ باللونين الأصفر والرمادي، والوقوف في منتصف الطريق والوقوف المزدوج، وكذلك الوقوف بشكل يعيق حركة المركبات أو المشاة في ممرات المشاة أو المداخل أو أمام فوهات الحريق؛ ممنوع منعاً باتاً، لافتاً إلى وجود مفتشي مواقف في كل القطاعات للتأكد من التزام الجمهور باتباع الأنظمة المتبعة في «مواقف».

• «المركز» دعا إلى استخراج تصاريح مواقف السكان إلكترونياً.