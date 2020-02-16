بدء خفض المخالفات المرورية في عجمان 50% اليوم

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

تبدأ القيادة العامة لشرطة عجمان، اليوم، تطبيق المدة المحددة لخفض المخالفات المرورية، وفق القرار الصادر بشأن الخفض بنسبة 50% على جميع المخالفات المروية، وإلغاء الحجز والنقاط المرورية، ويستمر لمدة شهر.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان، المقدم سيف عبدالله الفلاسي إن الخفض يشمل جميع المخالفات المرورية المرتكبة قبل تاريخ 31/‏‏1/‏‏2020، مع إلغاء حجز المركبات والنقاط المرورية المسجلة، داعياً الجمهور إلى استغلال هذه الفرصة، وسداد المخالفات المرورية عبر قنوات الدفع المختلفة، ومنها تطبيق وزارة الداخلية الذكي MOI، وتطبيق شرطة عجمان الذكي AJMAN POLICE، وأجهزة «سهل» الموزعة في مراكز الخدمة بإمارة عجمان.

وأضاف الفلاسي أن قرار الخفض جاء ضمن جهود شرطة عجمان، لتعزيز رضا الجمهور عن الخدمات المقدمة، ورفع نسبة رضا المتعاملين.