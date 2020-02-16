شرطة الفجيرة: تفعيل خدمة الأذون الرقمية مع النيابة

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

باشرت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، متمثلة في ستة مراكز شرطية وستة أقسام مرورية وجنائية، بتفعيل خدمة الأذون الرقمية مع نيابة الفجيرة الكلية، ونيابة مسافي، ونيابة دبا الفجيرة، وتم توقيع أول إذن رقمي بين إدارة التحريات والمباحث الجنائية/‏‏ قسم التحريات والمباحث الجنائية ونيابة الفجيرة الكلية، خلال الشهر الماضي.

وأوضحت القيادة العامة لشرطة الفجيرة - في بيان حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه - أن هذه الشراكة تأتي ضمن التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات والأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، بما يعزز مسيرة التحول الرقمي التي تشهدها الدولة، وتهدف إلى أن تكون الهوية الرقمية أحد المرتكزات المهمة للحكومة المتكاملة والمترابطة، التي توفر خدمات مشتركة للجمهور المتعاملين.

وأضاف البيان أن شرطة الفجيرة تسعى لتحقيق الأهداف المنشودة للارتقاء بعجلة التنمية الشاملة عن طريق تسهيل الخدمات وربطه إلكترونياً، إذ يسهم الربط في اختصار العديد من الإجراءات لمتعاملين من خلال اعتمادها، وذلك لدعم العمليات التي يتم فيها استخدام «الهوية» في التقنيات الحديثة.

وأشار البيان إلى أن ربط معاملات الشرطة من خلال استخدام الهوية الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والمميزات الحديثة التي تتضمنها المتمثلة في التوقيع الرقمي كوسيلةً آمنة للتوثيق، واعتماد المعاملات الرقمية.