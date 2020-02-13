شرطة عجمان تزيل 49 منزلاً مهجوراً العام الماضي

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

نفذ قسم الشرطة المجتمعية في القيادة العامة لشرطة عجمان، بالتعاون مع دائرة البلدية والتخطيط، إزالة 49 مسكناً مهجوراً، بعد مطابقتها بكل الشروط المعتمدة للهدم والمعاينة الميدانية لفريق مختصين لهذه المساكن، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والأمان، ومحاربة الجرائم المقلقة التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.

وقالت رئيسة قسم الشرطة المجتمعية، الرائد فاطمة عبيد الشامسي، إن الحملة جاءت ضمن جهود شرطة عجمان لتعزيز الأمن والأمان، ومحاربة الظواهر الإجرامية التي تنتشر في المنازل المهجورة، التي يستغلها البعض لارتكاب ممارسات مخالفة للقانون والجرائم المقلقة، لافتة إلى أنه تمت إزالة جميع المنازل المهجورة في الإمارة بالتعاون مع دائرة البلدية والتخطيط.