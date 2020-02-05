«الدفاع المدني» في عجمان تنشر التوعية بـ «نقاط استرشادية»

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

أطلقت الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان مبادرة «قائمة النقاط الاسترشادية لموزعي الغاز»، وهي الأولى من نوعها على مستوى الدولة، تهدف إلى ضمان توعية المستهلك بالنقاط الاحترازية الواجب الانتباه لها عند تبديل أسطوانة الغاز، للحد من المخاطر المصاحبة.

وأفاد مدير إدارة الحماية المدنية والسلامة، العقيد الدكتور سعيد سالم المظلوم، بأن المبادرة ترتكز على حزمة من المعايير المرفقة بفاتورة الموزع، لتصل إلى المستهلك كاستمارة مطلوب تعبئتها، ويتوافر للمستهلك من خلالها كل الاشتراطات الواجب التنبه لها عند الاستبدال.

وقالت رئيس قسم الحماية الصناعية بالإنابة، الرائد نهى السوم، إن المبادرة ستضمن وصول المعرفة والمعلومات التي يحتاج إليها المستهلك عند التعامل مع عمليات استبدال أسطوانات الغاز دورياً، وتحد من الحوادث الناتجة عن أسطوانات الغاز التي تنتج غالباً من الإهمال أو قصور المعرفة.