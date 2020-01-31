بلدية الفجيرة ترفع كفاءة الإنارة على الطرق

المصدر: سمية الحمادي -الفجيرة

أنجزت بلدية الفجيرة، متمثلة في قسم الكهرباء، 113.63 كيلومتراً من أعمال تركيب ورفع كفاءة الإنارة على الطرق الرئيسة والداخلية والمناطق السكنية في إمارة الفجيرة وضواحيها، العام الماضي، إضافة إلى الانتهاء من إنارة 19 منطقة سكنية.

وأفاد مدير عام بلدية الفجيرة، المهندس محمد سيف الأفخم، بأن أعمال صيانة الإنارة شملت بعض الطرق الرئيسة، وتم تبديل الإنارة بأخرى موفرة للطاقة من نوع LED، إلى جانب تركيب وتبديل الإنارة في المناطق السكنية، وبلغ عدد المناطق السكنية التي تمت تغطيتها 19 منطقة في إمارة الفجيرة وضواحيها حتى بداية العام الجاري.

وأشار إلى أن أعمال الطرق شملت بعض الشوارع الرئيسة الجديدة، مثل شارع الشيخ محمد بن حمد الشرقي (شارع المطار سابقاً)، الذي تمت تغطيته على مراحل بامتداد 3.2 كيلومترات، ويتم العمل على تغطية الشارع بالإنارة الموفرة للطاقة.

وأضاف الأفخم أن أعمال الطرق شملت التركيز على أنظمة الإشارات المرورية الحديثة في الشوارع، وتم انتهاء العمل في أربعة تقاطعات جديدة، إضافة إلى استحداث نظام يعد الأول من نوعه في المنطقة، وهو إنارة عمود الإشارة الرئيس بالكامل ليبدو واضحاً لمستخدمي الطرق من مسافة بعيدة.

وتعمل البلدية خلال العام الجاري على استكمال خطط الصيانة المعنية بالإنارة والإشارات المرورية وفق خطط مدروسة وجدول زمني حسب احتياجات سكان الإمارة، ومواكبة التطور في البنية التحتية في دولة الإمارات.