حصر أعداد الأسر المتضررة من الأمطار في رأس الخيمة ونقلها الى شقق فندقية

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

قال مدير فرع الهلال الأحمر الإماراتي برأس الخيمة، منصور سعيد النقبي، لـ "الامارات اليوم"، إن الهلال الأحمر بالتنسيق مع فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي بإمارة رأس الخيمة، يقوم في الوقت الجاري في حصر أعداد الأسر المتضررة من تجمع مياه الأمطار في مختلف المناطق السكنية برأس الخيمة.

وأوضح أنه سيتم بالتنسيق مع الجهات المختصة لنقل الأسر المتضررة بأسرع إلى الفنادق والشقق الفندقية لتسكينها، إلى حين اتخاذ الإجراءات المناسبة.

وتسببت الأمطار الغزيرة في إمارة رأس الخيمة، مساء أمس إلى تضرر المناطق السكنية في كل من منطقة الفحلين وغليلة وشعم والخرام، حيث دخلت مياه الأودية والأمطار الغزيرة إلى المناطق السكنية ومنازل المواطنين وتسببت في إتلاف مركباتهم وأثاثات منازلهم، كما تسببت الامطار بإغلاق الطرقات والشوارع الفرعية والحيوية نتيجة تجمع مياه الأمطار وتضرر الطرقات وانهيار بعضها نتيجة جريان الأودية.

في حين باشرت الجهات المختصة في رأس الخيمة، باتخاذ الإجراءات العاجلة للحد من الآثار التي خلفتها الأمطار الغزيرة في المناطق السكنية وفي الطرقات، حيث قامت بفتح قنوات لتصريف مياه الأمطار من المناطق السكنية، وردم الحفر وإجراء صيانة عاجلة مؤقتة للطرقات لتسهيل مرور المركبات وحفاظا على سلامة مستخدمي الطرقات.