حاكم الفجيرة: المواطن محور المشروعات التنموية للدولة

المصدر: الفجيرة - وام

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أن المواطنين هم محور سياسات الدولة ومشروعاتها التنموية، لافتاً إلى أن حكومة الفجيرة حرصت على تعزيز دورها في بناء نهضة الإمارات، والإسهام في تحقيق خطط الدولة التطويرية، عبر تنفيذ مشروعات في شتى المجالات، لضمان جودة حياة عالية للمواطنين، وتلبية متطلباتهم.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها صاحب السمو حاكم الفجيرة في منطقة دبا الفجيرة، يرافقه الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، لتفقد أحوال المواطنين.

والتقى صاحب السمو حاكم الفجيرة خلال جولته أهالي دبا الفجيرة، وتبادل معهم الأحاديث الودية، واستمع إلى مطالبهم واقتراحاتهم لتطوير المنطقة، وأمر سموه بمتابعة احتياجات المواطنين الخدمية، وتسخير الجهود والإمكانات لتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، والارتقاء بالأداء الحكومي العام.