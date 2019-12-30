المصدر: الامارات اليوم

إزعاج

قال سكان في أم القيوين إن أصوات الموسيقى الصاخبة الصادرة عن سائقي الدراجات النارية تصيبهم بالإزعاج، خصوصاً عند توقفهم أمام البقالات ليلاً، مطالبين إدارة المرور والدوريات بإطلاق حملة لضبط السائقين المزعجين، ومحاسبتهم وفقاً لقانون السير والمرور.

تسول

لاحظ متسوقون انتشاراً لظاهرة التسول في الأماكن المخصصة لصف السيارات في المراكز التجارية في العديد من مناطق الدولة، داعين إلى الحد منها، خصوصاً أنها كانت تنتشر في شهر رمضان، لكنها الآن باتت تتكرر طوال العام.

مواقف

قالت هيئة الصحة في دبي، رداً على ما نشر أخيراً بزاوية «سكيك» حول عشوائية مواقف السيارات بمستشفى دبي، إن المواقف المشار إليها مؤقتة وليست دائمة، إذ أنجزت الهيئة مواقف أخرى جديدة كافية لمراجعي مستشفى دبي، وهي الآن قيد التسليم النهائي كبديل عن المواقف المؤقتة حالياً.

ألعاب

عبّر قراء عن سعادتهم بالفعاليات المجانية التي تقام في حدائق أبوظبي من خلال برنامج «لحظات أبوظبي»، مطالبين بإضافة مزيد من الألعاب إليها، تجنباً لصفوف الانتظار الطويلة أمام كل لعبة.

عروض

طالب قراء المحال التجارية، التي تعلن عن تنزيلات بطريقة «اشترِ اثنين وخذ الثالث مجاناً»، إلى استبدال هذا العرض بعمل تخفيض على سعر القطعة الواحدة، إذ إن كثيراً من الزبائن لا يحتاجون إلى ثلاث قطع دفعة واحدة، وهم يرون أن هذا العرض غير مجدٍ لهم.

رابط

لاحظ سائقون يستخدمون شارع التعاون في الشارقة، وجود نشاط في الطريق الجديد الرابط بين الشارقة ودبي، وتحديداً بين شارع التعاون والممزر، ما يوحي بقرب افتتاح الوصلة التي ستخصص للحافلات العامة وسيارات التاكسي.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم ٠٥٠٢٢٩٩٥٥١ مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com