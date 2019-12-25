تعرف إلى الفئات المستفيدة من خصم المواقف العامة بالشارقة

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

أكدت بلدية مدينة الشارقة أنها من خلال إدارة المواقف العامة كانت سباقة وداعمة لجميع الجهات في تقديم خدمات مميزة، إذ وفرت خصومات على الاشتراكات السنوية الخاصة بالمواقف الخاضعة للرسوم بنسبة 20% لخمسة فئات:

1- المواطنون والمتقاعدون.

2- طلبة الجامعات في مدينة الشارقة.

3- الموظفون من الدوائر الحكومية المحلية والاتحادية في مدينة الشارقة.

4- حاملو بطاقة حماة الوطن

5- المستفيدون من دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة أو وزارة تنمية المجتمع.

وبينت بأن البطاقات الخاصة بالمواقف تتوفر بفئات مختلفة منها ب30 و50 و100 درهم، إضافة إلى أن الإدارة العامة للمواقف وفرت تطبيقا ذكيا لحجز المواقف عن طريق "m parking" للحجز عن طريق استخدام المحفظة الإلكترونية.

وبينت الدائرة أنها قامت بتوفير مواقف خاصة بالنساء، إذ نفذت مبادرة بهذا الخصوص بالتنسيق مع بعض المراكز التجارية والجمعيات التعاونية تم من خلالها توفير مواقف خاصة للنساء فقط، بصورة تهدف من خلالها البلدية إلى توفير الراحة للنساء باعتبار أن المرأة هي نصف المجتمع.