شرطة الشارقة تُوعي أفراد المجتمع بخطورة المخدرات‎

المصدر: الامارات اليوم - الشارقة

نفذت القيادة العامة لشرطة الشارقة، وفي إطار مشاركاتها بفعاليات مهرجان ضواحي 8 لدائرة شؤون الضواحي والقرى والمقامة حالياً في حديقة النوف بمدينة الشارقة، مسرحية توعوية لزوار المهرجان تناولت أضرار المخدرات.

وقدمت القيادة المسرحية على خشبة مسرح المهرجان وأمام الزوار والأسر بحضور الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى.

وشكلت المسرحية إضافة نوعية لفعاليات المهرجان، والتي قدمت في جو احتفالي ترفيهي شيق، يُساهم في تقوية التواصل والترابط الأسري بين أفراد المجتمع، والتي تعد في مجملها استكمالاً لدور المهرجان.

وجذبت المسرحية في عرضها الأسر والصغار والكبار لمتابعة أحداثها، ونالت إعجاب الزوار الذين أشادوا بالأسلوب المتميز في التوعية بخطر آفة المخدرات من خلال الشكل الأدائي للمسرحية.

وأشاد الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي بمشاركة القيادة العامة لشرطة الشارقة لافتاً إلى حرص شرطة الشارقة من خلال مشاركتها بالعرض المسرحي وغيره من الفعاليات إلى خلق جيل مدرك بالخطر الكبير الذي تحدثه المخدرات في المجتمع، من تثبيط للهمم وتفكك لنسيج الأسر، مشيراً إلى أن شرطة الشارقة نجحت بأسلوبها في مخاطبة زوار المهرجان عبر فعالياتها المتميزة.