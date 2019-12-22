شرطة عجمان تعيد طفلاً من أصحاب الهمم لأهله خلال ساعتين

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

أعادت القيادة العامة لشرطة عجمان طفلاً من أصحاب الهمم (ثماني سنوات - عربي)، ضل طريقه بمنطقة النعيمية في إمارة عجمان، وسلمته إلى ذويه سالماً، خلال ساعتين من فقدانه.

وقال رئيس مركز شرطة النعيمية الشامل، المقدم غيث خليفة الكعبي، إن «أفراد دورية الشرطة المرورية شاهدوا الطفل يسير بمفرده في أحد الشوارع بمنطقة النعيمية، مساء، بطريقة تشكل خطراً على حياته، فحاولوا التعرف إليه، لكنهم لاحظوا أنه يعاني إعاقة ذهنية، ولم يتمكنوا من الحصول على بيانات حول اسمه ومقر سكنه، فتم اصطحابه إلى مركز شرطة النعيمية الشامل، وتقديم الرعاية له والتأمين عليه».

وأضاف أن بعد البحث والتحري في المنطقة تم التعرف إلى ذوي الطفل خلال ساعتين فقط، وتم طلب حضور والده إلى مركز الشرطة لاستلامه، حيث أفاد بأن الطفل خرج عندما وجد الباب مفتوحاً، فخرج ولم يعرف طريق العودة، وتم توجيه والد الطفل لمتابعة أبنائه ومراقبتهم الدائمة، خصوصاً أصحاب الهمم، باتخاذ تدابير الأمن والسلامة لحمايتهم.