المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

حديقة

اشتكت قارئة صعوبة إجراء عملية حجز شاليه في حديقة الممزر بدبي، مؤكدة أنها حاولت على مدى أسبوع كامل إجراء الحجز عبر الموقع الإلكتروني، لكنها دائماً تجد الشاليهات محجوزة لثلاثة أشهر، خصوصاً أيام الخميس والجمعة، مقترحة أن يتم إجراء قرعة قبل نهاية كل أسبوع بين المتقدمين بدلاً من سياسة أسبقية الحجز.

مراجعة

نوّه أولياء أمور طلبة، بما قامت به المدارس في امتحان مادة الفيزياء للصف الـ12، إذ خصصت المدارس حصة لمراجعة المادة للطلبة قبل بدء زمن الامتحان، ما أدى إلى تهدئتهم وإزالة الخوف من الامتحان من نفوسهم.

مواقف

لاحظ زوّار لمعرض «فن أبوظبي» الذي أقيم في منارة السعديات، أخيراً، قلة عدد مواقف السيارات المتاحة، وصعوبة العثور على مواقف، داعين إلى تخصيص مساحة أكبر في الدورات المقبلة.

قمامة

طالب قراء بفرض غرامات فورية على مرتادي الشواطئ العامة، من الذين لا يلتزمون بمعايير النظافة، لافتين إلى أن العديد منهم يتساهلون في عملية جمع نفاياتهم الشخصية، ويغادرون تاركين إياها على الأرض.

بطاقات

لاحظ متسوقون أن أغلبية المحال التجارية في السوق الصينية بإمارة عجمان، لا تمتلك أجهزة للدفع ببطاقات الائتمان، وتطالب الزبائن بالدفع نقداً، ما يتسبب أحياناً في وقوع المتسوقين في الإحراج، مطالبين بالضغط على إدارة السوق والمحال لتوفير خاصية الدفع بالبطاقات.

مواقف

دعا سكان بمنطقة الحصن في أبوظبي، إلى إعادة فتح مواقف حديقة العائلة، التي أغلقت الشهر الماضي، بسبب وجود معدات خاصة ببناية تحت الإنشاء، وذلك تخفيفاً لتكدس السيارات في المنطقة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 050229951 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com