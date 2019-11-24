"شاعر المليون" يجري مقابلات واختبارات لـ 137 شاعراً في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن برنامج شاعر المليون، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، عن زيادة قائمة الـ100 في برنامج شاعر المليون بموسمه التاسع 2019 / 2020، لتضم القائمة الجديدة 137 شاعراً، وذلك نظراً لوجود عدد كبير من الشعراء المجازين بتميز.

وقد أجرت لجنة تحكيم البرنامج التي تضم في عضويتها كلاً من مدير أكاديمية الشعر سلطان العميمي، والدكتور غسان الحسن، والشاعر حمد السعيد، وأعضاء اللجنة الاستشارية تركي المريخي وبدر الصفوق، اختبارات ومقابلات للشعراء للذين تأهلوا إلى هذه المرحلة وفق معايير تحكيمية دقيقة ضمت جانباً شفوياً وآخر تحريرياً، وذلك على مدار يومين متتاليين في فندق فيرمونت باب البحر بأبوظبي.

وقال نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي عيسى سيف المزروعي، إن برنامج شاعر المليون استطاع إحداث تغيير في خريطة الشعري النبطيّ، وإعادة فرز الساحة الشعرية وترتيبها وإنصافها، وأصبح شاعر المليون هو المقياس الحقيقي لشاعريّة الشاعر ومدى قبوله لدى الجمهور، لأنّ المقياس في البرنامج اعتمد على ساحة مفتوحة ومنافسة شريفة ولجنة تحكيم منصفة وجمهور يتمتّع بذائقة وحسّ فنّي كبير، إضافة إلى الشفافيّة والصدقيّة في الطرح والأداء.

وأضاف المزروعي أن البرنامج أصبح حلم شعراء الشعر النبطي الذين ينتظرون انطلاقته بشغف كل عامين، وقد حاز البرنامج منذ انطلاقته أكبر متابعة جماهيرية لفعالية شعرية على مستوى المنطقة والعالم، وأسهم على مدار مواسمه السابقة في اطلاق المواهب الشعرية لمئات الشعراء ليكونوا نجوماً في عالم الشعر النبطي.

وأوضح مدير أكاديمية الشعر باللجنة عضو لجنة تحكيم البرنامج، سلطان العميمي، أن حجم التميز الكبير الذي يشهده هذا الموسم يشير إلى أن مستوى شعراء الشعر النبطي في العالم العربي في تطور مستمر، وهذا ما لمسناه خلال جولات مقابلات البرنامج في الأردن والسعودية والكويت والإمارات، مشيراً إلى أن ذلك دفع لجنة التحكيم وبالتشاور مع اللجنة الاستشارية وإدارة البرنامج إلى رفع قائمة

الـ100 شاعر إلى 137 شاعراً بهدف فتح المجال أمام أكبر عدد من المواهب الشعرية وصولاً إلى مسرح شاطئ الراحة، حيث إن هذه الزيادة تتم للمرة الثانية على التوالي، حيث كانت اللجنة قد رفعت العدد خلال الموسم السابق.

كما أوضح العميمي أن البرنامج استضاف في العاصمة أبوظبي الشعراء الذين تأهلوا ضمن القائمة التي ضمت 137 شاعراً وعلى مدار يومين متتاليين لإجراء المقابلات والاختبارات، والتي سيفرز عنها تأهل 48 شاعراً لخوض غمار المنافسة على لقب شاعر المليون، وذلك ضمن الحلقات المباشرة للبرنامج، والتي تبث على الهواء مباشرة من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي.

بدوره، أكد عضو لجنة التحكيم الدكتور غسان الحسن، أن لجنة التحكيم وبعد انتهاء جولات المقابلات والبدء بفرز الشعراء، كانت أمام تحدٍّ كبير في انتقاء الشعراء الذين سيتأهلون لقائمة الـ100 نظراً لقوة المشاركات الشعرية التي شهدها هذا الموسم وتقارب المستويات الشعرية بين الشعراء، ولكون هذه المرحلة تعتبر مرحلة مهمة ومؤثرة وتساعد في الكشف عن مختلف المهارات الشعرية، فقد ارتأت لجنة التحكيم زيادة القائمة.

وقال الحسن إن حجم التقارب والتميز الكبير في هذا الموسم يبشر بمنافسات شعرية بين الشعراء على خشبة مسرح شاطئ الراحة، وأمام الملايين من متابعي البرنامج عبر المحطات التلفزيونية الفضائية الناقلة للبرنامج، منوهاً إلى أن الحلقات التسجيلية لجولات المقابلات ستظهر للمشاهدين حجم التنوع الشعري وقوته لدى الشعراء المشاركين.

من جانبه، أعرب عضو لجنة التحكيم الشاعر حمد السعيد، عن فخره واعتزازه بما وصل إليه برنامج شاعر المليون من مكانة مرموقة على مستوى عالمي، حيث استطاع أن يحافظ على استمراريته على مدار تسعة مواسم متتالية، بالإضافة إلى ابراز المواهب الشعرية لمئات الشعراء والذين أصبحوا نجوماً مميزين في ساحة الشعر النبطي.

وأضاف السعيد أن الاختيار كان صعباً لقائمة الشعراء، وهذا ما دعانا إلى تكثيف الاختبارات من أجل صقل مواهب الشعراء ومعرفة من سيصل إلى مسرح شاطئ الراحة، مشيراً إلى أن الشاعر الذي يريد الوصول إلى بيرق شاعر المليون ويظفر باللقب، عليه أن يقدم أجود ما لديه من الشعر، وأن يقدم قصائد تعبر عن قدرته الشعرية القوية وما تتضمنه من مفردات وتعابير وصور فنية مبتكرة وبعيدة عن التقليد.

يشار إلى أن أعضاء لجنة التحكيم برنامج شاعر المليون ستعقد خلال الأيام المقبلة اجتماعات مكثفة لانتقاء الشعراء الذين سيتأهلون إلى قائمة الـ48 شاعراً، والتي ستكون ضمن مرحلة البث المباشر للبرنامج من مسرح شاطئ الراحة.