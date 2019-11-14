هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة تنتهي من إنجاز الطريق المؤدي إلى سوق المواشي بالصجعة الصناعية

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتطوير البنية التحتية في مختلف أنحاء الإمارة لخدمة المشروعات الحيوية والتنموية وتحقيق الرفاهية والسعادة للجميع ، أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة ممثلة بإدارة مشاريع الطرق، الطريق المؤدي إلى سوق المواشي والأغنام بمنطقة الصجعة الصناعية، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 7.9 مليون درهم.



وقد صرحت مدير إدارة مشاريع الطرق بالهيئة المهندسة فاطمة الكتبي،أن المشروع جاء لتوفير بنية تحتية حديثة ومتطورة تسهم في إيجاد بنية استثمارية متكاملة للمناطق الصناعية مما يسهم في دفع عجلة النشاط الاقتصادي في الإمارة، فضلاً عن توفير طرق حديثة وآمنة، تطابق أفضل المعايير والمواصفات العالمية لمرتادي المكان و لزوار السوق الذي يعد أكبر أسواق المواشي المتخصصة على مستوى المنطقة، مؤكدة أنه تنفيذاً لرؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الهادفة لتوفير بنية تحتية متكاملة تسهم في دفع عجلة التطور العمراني والاقتصادي والحضاري التي تشهدها إمارة الشارقة ، وبفضل المتابعة الحثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة تم إنجاز جميع الأعمال وفق أرقى المواصفات العالمية، كما روعي تطبيق أعلى مستويات الجودة الخاصة بمقاييس الأمن والسلامة المرورية .



و تفصيلاً قالت الكتبي: أن المشروع تتضمن إنشاء طريق مفرد لربط السوق بطريق الذيد، والطرق الداخلية بمنطقة الصجعة الصناعية، بحيث يتكون الطريق من حارتين للسير بعرض 7.3 وبطول إجمالي يبلغ حوالي 2.4 كيلو متر مع أكتاف حصوية بعرض 2.5 متر من الجهتين، فضلا عن إنجاز الأكتاف الأسفلتية، بالإضافة الى أعمال الخدمات التطويرية المصاحبة، وكذلك حماية عدد من خطوط الغاز المتقاطعة مساراتها مع محور الطريق، وذلك من خلال إنشاء عبارات خرسانية في موقع الأعمال.

وأكملت الكتبي أن الهيئة لديها خطة استراتيجية لدعم وتعزيز كل سبل الارتقاء بالبنى التحتية بالإمارة تنفيذاً وتماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة ، الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات في الإمارةـ وتحسين جودة الخدمات المقدمة للزوار والمقيمين.