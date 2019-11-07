50 % خصومات على الاستشارات الهندسية والديكور للمواطنين

المصدر: أمين الجمال - دبي

طرحت شركات ديكور واستشارات هندسية خصومات تراوح بين 15 و50% للمواطنين الراغبين في تشييد مساكن خاصة بهم، وذلك خلال معرض الإسكان ومواد البناء والديكور والاستشارات الهندسية «ديكوبيلد 2019»، الذي انطلقت فعالياته أمس، في مبنى «البيت متوحد»، بمنطقة الورقاء في دبي، ويستمر حتى التاسع من الشهر الجاري.

وقال مدير فرع أبوظبي لشركة الرؤية المتكاملة للاستشارات الهندسية، إبراهيم الفرحاتي، إن الشركة تقدم للمواطنين عرضين، أحدهما خلال فترة معرض «ديكوبيلد»، ويتمثل في سحب يومي، يحظى من خلاله المواطن الفائز بتقديم تصميم مجاني لمسكنه، موضحاً أن قيمة التصميم تبلغ 2% من كلفة مقاولة المسكن كاملاً، التي تتضمن الاستشارات الهندسية والبناء وغيرهما، فيما يتمثل العرض الثاني في خصم 50% من كلفة الاستشارة الهندسية (تصميم المسكن)، ويستمر حتى الثاني من ديسمبر، الموافق اليوم الوطني الـ48.

وذكر مندوب المبيعات في شركة فحام دورز، أحمد قنديل، أن الشركة تقدم خصومات تصل إلى 15% على الخزائن، للمواطنين، خلال فترة المعرض، إضافة إلى خصومات تصل إلى 10% على الأبواب، دعماً من الشركة للمواطنين الذين يشيدون مساكنهم.

وتنظم المعرض «مؤسسة محمد بن راشد للإسكان»، بمشاركة 58 جهة متخصصة من القطاعين الحكومي والخاص.

ويقدم المشاركون في المعرض عروضاً تنافسية مُغرية، تشمل منح خصومات وتوفير تصاميم أبنية مناسبة لمختلف الميزانيات، وفي حدود قيمة المُنح أو القروض التي يحصل عليها المواطنون المستفيدون من جهات الإسكان في الدولة، فضلاً عن عرض الأحدث في قطاع البناء وفنون العمارة والتصميم من مواد وحلول وأنظمة مبتكرة.

وأكد المدير التنفيذي للمؤسسة، سامي قرقاش، أن معرض «ديكوبيلد» نجح هذا العام في استقطاب عدد كبير من العارضين من الشركات الهندسية والاستشارية والمقاولين، فضلاً عن العاملين في مجال مواد البناء والديكور والتشطيبات الداخلية، إضافة إلى الأثاث والمفروشات.

وقال: «يعد هذا العدد من الجهات العارضة الأضخم منذ انطلاقه، محققاً زيادة بنسبة 12% على الدورات السابقة»، مشيراً إلى أن «الإقبال يعكس مدى النجاح في التنظيم وجودة الخدمات والمزايا التي يوفرها للزوار والشركات العارضة».

وأكد قرقاش أن الغرض من تنظيم المعرض هو خدمة وتوعية المستفيدين من الخدمات الإسكانية على مستوى الدولة بشكل عام، مشيراً إلى أن المعرض يتيح للمشاركين الالتقاء مع الزوار الساعين لبناء مشروعاتهم السكنية والتجارية، وتوقيع العقود، وتوسيع نطاق الأعمال.

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جهة متخصصة من القطاعين الحكومي والخاص تشارك في «ديكوبيلد 2019».