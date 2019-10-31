مرور عجمان يخلد وفائه لموظفة راحلة بحفر بئر سقيا باسمها

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

في بادرة إنسانية خيرية وإكراماً للراحلين، قام موظفو مركز خدمات المرور والترخيص في القيادة العامة لشرطة عجمان بمبادرة خيرية لتمويل مشروع حفر بئر للموظفة الراحلة بدرية حسن موسى الشحي من مرتب المركز، تكريما لمسيرتها المهنية المخلصة ووفاءها وتفانيها في العمل.

حيث بادر الموظفون إلى البحث عن طريقة لتخليد ذكراها وإكسابها الأجر بعد وفاتها بتاريخ 7 أكتوبر 2018، فكان الإجماع على تمويل مشروع بدعم من موظفي المركز لحفر بئر لماء الشرب في إحدى القرى الإندونيسية المحرومة من مياه الشرب والوضوء ليكون عمل خير جارٍ باسمها لتنال به الثواب، داعين المولى عز وجل أن يتقبل هذا العمل ويجعله صدقة جارية في ميزان حسناتها والموظفين.

وتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع هيئة الأعمال الخيرية لتستفيد منه 30 أسرة، وأوصل أهالي القرية الشكر والتقدير للقائمين على المبادرة لتمويل المشروع الذي رفع عنهم معاناة البحث عن المياه داعين المولى عز وجل أن يتقبل منهم هذا العمل الصالح ويجعله في ميزان حسناتهم.