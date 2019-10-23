217 تقدموا للترشح في انتخابات «استشاري الشارقة»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أن عدد المرشحين الذين تقدموا بطلبات ترشيحهم لانتخابات المجلس بلغ 217، من بينهم 43 امرأة تقدمن بأوراق ترشحهن.

جاء ذلك بعد أن أسدل الستار مساء أمس على مرحلة تسجيل المرشحين، التي تواصلت على مدى ثلاثة أيام بعد أن شهدت توافد أعداد كبيرة للتسجيل في مقرات الدوائر الانتخابية التسع في إمارة الشارقة، وتقديم أوراقهم إلى لجان الدوائر الانتخابية في كل من مدينة الشارقة ومدينة الذيد ومنطقة الحمرية ومنطقة البطائح ومنطقة مليحة ومنطقة المدام ومدينة خورفكان ومدينة كلباء ومدينة دبا الحصن،حيث تقدم للترشح في كل من:

الشارقة 81 (الذكور 63 والإناث 18)، والحمرية ستة (الذكور 4 والإناث 2)، والذيد 13 (جميعهم ذكور)،والبطائح ستة مرشحين (الذكور 5 والإناث 1)، وخورفكان 42 مرشحاً (الذكور 35 والإناث 7)، وكلباء 25 (الذكور 17 والإناث 8)،والمدام 12 (الذكور 11 والإناث 1)، ودبا الحصن 20 (الذكور 14 والإناث 6)، ومليحة 12 (جميعهم من الذكور).

ومن المقرر أن تعقد اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة اليوم اجتماعها برئاسة رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، لدراسة الطلبات المقدمة للترشح لانتخابات المجلس للعام الجاري 2019 ومطابقة استيفائها للشروط.

وسيتم الإعلان عن قائمة المرشحين الأولية يوم الأحد المقبل بتاريخ 27 أكتوبر، ويخصص يوما 28 و29 أكتوبر لتقديم طلبات الاعتراض على المرشحين، فيما يخصص يوم 30 أكتوبر لرد اللجنة العليا على الاعتراضات، و31 أكتوبر للإعلان عن قائمة المرشحين النهائية.

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مرشحاً في خورفكان، 35 منهم ذكور.