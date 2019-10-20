تعرف إلى أهم الخدمات الموجودة بحديقة الصفا

المصدر: محمد عبد العاطي-دبي

تعد حديقة الصفا من أهم الحدائق العامة في دبي، إذ تحتوي على مجموعة من الخدمات التي تحتاجها فئات المجتمع المختلفة.

وتقع الحديقة في منطقة بردبي على أربعة طرق، منها طريقان رئيسان، هما شارع الشيخ زايد على تقاطع رقم 2 مقابل القناة المائية من جانب، ومن جانب آخر على شارع الوصل، مقابل مكتبة الصفا وجمعية الاتحاد التعاونية.

ووفقا لبلدية دبي فإن أهم الخدمات التي توجد بالحديقة هي مناطق ألعاب الأطفال، وخدمات المطاعم والمقاصف، والمصليات، وخدمات المرافق العامة (دورات مياه)، ومسرح الحديقة، ومضمار رياضي، وخدمة الملاعب الرياضية، إذ يمكن لزوار الحديقة استخدامها بشكل مجاني، وخدمة تأجير الدراجات الهوائية، ومواقف مجانية للزوار.

كما تقدم الحديقة العديد من التسهيلات والخدمات لأصحاب الهمم، إذ صممت لخدمة هذه الفئة من المجتمع، والوضع في الاعتبار أن جميع الخدمات والمنشآت والمرافق تقدم تسهيلات متميزة لهم، فتم توفير مواقف لهم بالقرب من بوابات دخول الحدائق، ومراعاة انسيابية الممرات. إضافة إلى ذلك تم توفير دورات مياه.

وخصصت البلدية في مشروع تطوير الحديقة جزءاً منها للسيدات والأطفال، مراعاة للعادات والتقاليد السائدة في المجتمع، وتم تجهيزها بأماكن استراحة للأمهات حتى يتمكنّ من مراقبة أطفالهن أثناء فترة اللهو في الحديقة، إضافة إلى تزويد تلك المنطقة بالمرافق العامة، وإحاطتها بسياج حديدي في ثلاثة مداخل، وتمت زراعة المنطقة بالأشجار الظلية والشجيرات المختلفة.