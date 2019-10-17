إطلاق اسم هزاع المنصوري على جسر مشاة في عجمان

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

أطلقت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان اسم رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، على جسر للمشاة في إمارة عجمان، والذي زينته بأربع جداريات تحكي قصة طموح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالوصول إلى الفضاء.

وارتأت الدائرة تنفيذ المشروع في قلب إمارة عجمان، ليكون نموذجاً يحتذى به ومعلماً للأجيال القادمة، وكيف يكون رد الجميل، وكيف استطاع ابن هذا الوطن أن يحقق طموح الوالد المؤسس ويجعل الأحلام واقعاً ملموساً.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة الدكتور المهندس محمد المهيري، أن العمل الفني لتزيين جسر هزاع بأربع جداريات استمر لأسبوع واحد، حيث عمل الفنان رامي الزغوي على رسم اللوحات التي تحكي قصة الطموح الذي أراده زايد، فأصبح اليوم واقعاً يشير إليه العالم بالبنان.