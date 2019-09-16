حاكم الفجيرة يعزّي ذوي شهيدَي الوطن الظنحاني والطنيجي

المصدر: دبا الفجيرة - وام

قدّم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، واجب العزاء إلى أسرتَي شهيدَي الوطن، الوكيل أول علي عبدالله أحمد الظنحاني، والرقيب سيف ضاوي راشد الطنيجي، اللذين استشهدا نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية أثناء أدائهما واجبهما الوطني في أرض العمليات.

وأعرب سموه لأسرة شهيد الوطن، الوكيل أول علي عبدالله أحمد الظنحاني، خلال زيارته مجلس العزاء في دبا الفجيرة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار، ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما أعرب صاحب السمو حاكم الفجيرة لأسرة شهيد الوطن، الرقيب سيف ضاوي الطنيجي، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الحنية بالفجيرة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار، ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.