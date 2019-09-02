79 ألف ساعة قيادة وفرها الحجز الذكي للمواقف في دبي

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

أشارت بيانات هيئة الطرق والمواصلات في دبي إلى توفير نظام الحجز الذكي لمواقف المركبات في الإمارة، نحو 79 ألف ساعة قيادة خلال العام الماضي، التي كانت تستهلك في عملية البحث التقليدية عن موقف شاغر في أحد مواقع المواقف المدفوعة مسبقاً. وأظهر تقرير الهيئة السنوي لعام 2018، أن النظام تمكن من خفض فترة البحث عن مواقف شاغرة من 15 دقيقة إلى ثماني دقائق أي بنسبة تقارب الـ50%.

ويمكن استخدام الحجز الذكي للمواقف عبر تطبيق «دبي درايف» التابع لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، الذي يمكّن العميل من التعرف إلى مواقع المواقف الشاغرة. ويتوافر نظام المواقف الذكية في منطقتي الرقة في ديرة، والمركز التجاري العالمي على امتداد شارع الشيخ زايد. ويوفر النظام معلومات آنية عن المواقف الشاغرة في المناطق الخاضعة للنظام، حيث تم تثبيت 2030 مجسّة أرضية و70 كاميرا رقمية علوية ضمن نظام تحكم مركزي ذكي يغطي أكثر من 3000 موقف.

وتقوم المجسّات الأرضية والكاميرات الرقمية برصد نسبة استخدام المواقف آلياً والتعرف إلى الأماكن الشاغرة، ثم إرسال هذه المعلومات آنياً إلى نظام التحكم المركزي، ومنها إلى اللوحات الإرشادية الإلكترونية وتطبيق الهيئة الذكي. ويمكن التعرف إلى أماكن المواقف الشاغرة عن طريق التطبيق وكذلك، من خلال 13 لوحة إرشادية إلكترونية تم تركيبها بالقرب من تلك المواقف.

ووفقاً للبيانات الواردة في التقرير، فإن النظام يوفر 75 ألف لتر من الوقود سنوياً، ما أدى إلى خفض حجم نسبة انبعاث ثاني أكسيد الكربون بمعدل 239 طناً سنوياً، الأمر الذي يسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الهواء نتيجة تقليل الانبعاثات الضارة الناتجة من المركبات التي يبحث سائقوها عن مواقف شاغرة.

وتم تنفيذ المشروع باستخدام أحدث التقنيات ووفقاً لأفضل الممارسات الدولية، حيث تقوم المجسّات الأرضية والكاميرات الرقمية برصد نسبة استخدام المواقف آلياً والتعرف إلى الأماكن الشاغرة، وإرسال هذه المعلومات آنياً إلى نظام التحكم المركزي، ومنه إلى اللوحات الإرشادية الإلكترونية وتطبيق الهيئة الذكي.

ووفرت الهيئة أيضاً خدمة الحجز الذكي لمواقف المركبات في كل من منطقتي دبي مارينا، ومدينة دبي للإنترنت، وذلك لتمكين العميل من ضمان حصوله على موقف مناسب لمركبته وحجزه قبل وصوله إلى المنطقة التي ينوي التوقف فيها، وذلك في المناطق التي تشهد كثافة في الطلب على المواقف نظراً إلى انتشار مراكز الأعمال والمؤسسات في تلك المناطق.

وتم اختيار تلك المناطق ضمن أعمال المرحلة الأولى من توفير الخدمة، وذلك لأنها تُعد وجهة لأصحاب الأعمال وموظفي الشركات، الذين يعقدون الكثير من الاجتماعات متنقلين من مكان إلى آخر، ما يجعل وقتهم حرجاً وضيقاً، ويتطلب توافر موقف سريع لمركباتهم.

يُذكر أن عدد المواقف الخاضعة للرسوم في دبي يبلغ نحو 130 ألف موقف، وتقسم تلك المواقف إلى فئات تصنف من حيث قيمة التعرفة ونوع بطاقات المواقف الموسمية المدفوعة سلفاً والصالحة للاستخدام في تلك المنطقة. وتحدد أوقات التعرفة بمدة 14 ساعة يومياً، تبدأ من 8 صباحاً حتى 10 مساءً طوال أيام الأسبوع، ما عدا أيام الجمع والعطلات الرسمية.

سداد الرسوم بطرق عدة

يمكن سداد رسوم مواقف المركبات في دبي بطرق عدة، تتضمن شراء تذاكر مواقف المركبات من أجهزة السداد، أو من خلال بطاقات المواقف المسددة مسبقاً أو عبر خدمة sms، بالإضافة إلى بطاقات نول، وفي حال السداد بتذاكر المواقف أو البطاقات الموسمية يجب عرضها بشكل واضح على الواجهة الأمامية للمركبة، كما يجب الالتزام بتعرفة المواقف المحددة على أجهزة الدفع واللوحات الإرشادية.

130

ألفاً عدد المواقف الخاضعة للرسوم في دبي.