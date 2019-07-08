7 حدائق و3 ملاعب جديدة في العين بـ 10 ملايين درهم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

باشرت بلدية مدينة العين وشركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» تنفيذ أعمال مشروع إنشاء سبع حدائق جديدة، وثلاثة ملاعب رملية في أربع مناطق بمدينة العين، هي سويحان وناهل والشويب والفقع.

وأشار الطرفان إلى أن المشروع يُنفذ على مساحة تبلغ 12 ألفاً و100 متر مربع، بكلفة تقارب الـ10 ملايين درهم، ويُتوقع الانتهاء من أعماله في أكتوبر من العام الجاري، حيث يعمل على تنفيذه حالياً أكثر من 47 عاملاً ومهندساً واستشارياً.

وأكد الجانبان سعيهما المتواصل إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتكريس قيم الاستدامة، والمحافظة على البيئة، وزيادة رقعة المساحات الخضراء، ووضع بصمات متميزة لمدينة العين مدينة الخضرة والجمال.

ويأتي مشروع إنشاء الحدائق في إطار حرص بلدية العين، وشركة مساندة على تجسيد رؤية القيادة الرشيدة للدولة وفق خطة حكومة أبوظبي الهادفة إلى توفير أرقى مواصفات ومكونات البنى التحتية العصرية القادرة على تقديم خدمات تتناسب مع احتياجات النمو، وتُلبي تطلعات المجتمع في إيجاد متنزهات خضراء توفر الراحة والاسترخاء والهدوء، وتتيح ممارسة الهوايات والألعاب الترفيهية في بيئة صحية وآمنة.

وتولي حكومة أبوظبي اهتماماً كبيراً بإنشاء الحدائق وزيادة نسبة المساحات الخضراء، كما تهتم بنوعية الحدائق المقامة، وتحرص على تميزها وتلبيتها لجميع اهتمامات شرائح وفئات المجتمع. وتستهدف الحدائق الجديدة، التي تنفذها «مساندة» بالتعاون مع بلدية العين، الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتوفير أماكن مناسبة لهم لممارسة الأنشطة والهوايات بصورة تعود على جميع أفراد الأسرة بالنفع والفائدة، إضافة إلى أنها ستشكل متنفساً لجميع أفراد المجتمع.

ونسّقت بلدية مدينة العين عدداً من الزيارات الميدانية لمجموعة من الحدائق المصغرة في إمارة أبوظبي، للتأكد من مواصفات ومعايير الأرضيات المطاطية للحدائق والملاعب الجديدة، بما يحقق أعلى مستويات الحماية والسلامة للأطفال، وراعت كذلك شروط الاستدامة في اختيار جميع المواد لتحقيق حدائق مستدامة ومتكاملة، وذلك ضمن الخطط التطويرية التي تنتهجها البلدية لتحسين الخدمات، ولتوفير مرافق ترفيهية ورياضية تسهم في إيجاد مجتمع صحي وسليم.

وأوضحت شركة «مساندة» أن المشروع يتضمن إنشاء حدائق ألعاب للأطفال مسورة ومظللة بالكامل، وأيضاً ملاعب مسورة ذات أرضيات خاصة عالية الجودة، تم تصميمها وفق أعلى المعايير وأرقى المواصفات العالمية، إضافة إلى مراعاة جوانب السلامة والأمان في حالة سقوط الأطفال.