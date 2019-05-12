بدء المرحلة الثانية لتطوير شارع المنتزه في الفجيرة

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

أفاد مدير دائرة الأشغال العامة والزراعة بحكومة الفجيرة، سالم محمد علي المكسح، عن بدء المرحلة الثانية من مشروع تطوير شارع المنتزه، مشيراً إلى أن إدارته، بعد نجاحها في إنجاز مشروع إعادة تأهيل وتطوير وتحديث شارع المنتزه في مركز المدينة بطول أربعة كيلومترات، باشرت على الفور في تنفيذ الأعمال الإنشائية، لتوسعة امتداد شارع المنتزه تقاطع الغرفة بطول ثلاثة كيلومترات.

وتشمل أعماله توسعة الطريق إلى حارتين في كل اتجاه، والبدء في تنفيذ أعمال الزراعة في الجزر الوسيطة لشارع المنتزه، بعد افتتاحه أمام حركة السير.

ولفت إلى أنه سيتم الانتهاء من حزمة الطرق الداخلية بمدينة الفجيرة، خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف أنه، بالتعاون مع مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، تم البدء بإنجاز طرق جديدة داخلية في منطقة ضدنا بطول سبعة كيلومترات، وفي وادي السدر بطول ثلاثة كيلومترات، بنسبة إنجاز بلغت 80%، في منطقة ثوبان بطول ثلاثة كيلومترات بنسبة إنجاز 80%، وفي الحنية بطول ثلاثة كيلومترات بنسبة 65%، بالإضافة إلى مشروع طريق جديد يربط بين منطقتي قراط والقرية بطول ثلاثة كيلومترات، والذي شارف على الانتهاء، منوهاً بأن جميع أعمال الطرق، التي يتم تنفيذها حالياً بالمنطقة تتضمن أعمال إنارة جديدة.