وفاة 4 أشخاص بتصادم مركبتين في العين

المصدر: العين - الإمارات اليوم

توفي أربعة أشخاص وأصيب آخر إصابة بسيطة في حادث تصادم وتدهور وقع في منطقة الناصرية في العين بين مركبتين، إذ أدى تدهور إحداهما إلى صدمها عمود إنارة ووفاة سائقها ومرافقه، ودهس المركبة الأخرى امرأتين أثناء عبورهما طريق المشاة في منطقة الحادث. وأفاد مدير إدارة مرور منطقة العين في مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، العميد سالم بن براك الظاهري، بأن التحقيقات الأولية أرجعت أسباب الحادث إلى تسابق سيارتين في الشارع مع وجود تغييرات جوهرية في إحداهما، ما أدى إلى صدمها الأخرى أثناء السباق، الأمر الذي نتج عنه فقدان السيطرة عليها.