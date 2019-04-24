«الدفاع المدني» تحدد شروط الخيم الرمضانية

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

تستعد الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال حملات توعية، بهدف رفع الثقافة الوقائية، وكيفية التعامل مع الحريق، وحددت الشروط الواجب توافرها في الخيم الرمضانية، وأهمها عدم استعمال الخيم للتخزين أو استعمال أي معدات منتجة للحرارة، مثل الأفران والسخانات ومواقد الطهو داخل الخيم.

وأكد مدير عام الدفاع المدني في عجمان، العميد عبدالعزيز علي الشامسي، أن الإدارة تستعد لمواجهة أي حرائق قد تقع في شهر رمضان، وتقديم الدعم والمساعدة من أجل راحة المواطنين والمقيمين.

ولفت إلى أهمية توفير مسافة فاصلة بين خيم الرمضانية لا تقل عن أربعة أمتار، وضرورة أن تكون الأقمشة والمواد المصنوعة منها الخيم مقاومة للحريق، وأن تحقق المواصفات المعتمدة بهذا الخصوص، إضافة إلى توفير عدد كافٍ من طفايات الحريق اليدوية، وتأمين مخارج الطوارئ والإشارات الدالة عليها.