«الأسر المتعففة» تُقدم دعماً لـ 500 أسرة معوزة

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

استقبلت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي، المدير العام لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، رئيس لجنة الأسر المتعففة، علي حسن العاصي، أمس، الذي قدّم دعماً لسد احتياجات 500 أسرة معوزة، وهو عبارة عن مواد غذائية توزع للأسر المكفولة لدى مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، وكذلك تقديم 130 وحدة تبريد للأسر المحتاجة.

وقالت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي إن المؤسسة تحرص على مد جسور التعاون مع كل الجهات والمؤسسات الخيرية العاملة في الدولة، ومنها لجنة الأسر المتعففة، التي تمثل رافداً أساسياً من روافد العمل الخيري والإنساني، وداعماً متواصلاً لجهود عمل المؤسسة، وأن دعم اللجنة بمواد غذائية للأسر، تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، تأكيد حقيقي ومبدأ ثابت في نهج اللجنة المتواصل.