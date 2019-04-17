خفض أسعار سلع 50% في الفجيرة خلال رمضان

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

كشف مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، عن تخفيضات ستصل إلى 50% على السلع والمنتجات الأساسية الخاصة بشهر رمضان المبارك، والتزام جميع منافذ البيع الناشطة في إمارة الفجيرة والمناطق التابعة لها ببيع السلع الأساسية بشكل مخفض، والتي يستهلكها الفرد خلال شهر رمضان الكريم، تخفيفاً على المستهلكين، على أن تستمر التخفيضات طيلة الشهر الفضيل.

وأكد النعيمي على أهمية أن تبدأ حملة تخفيضات رمضان الأسبوع المقبل، منعاً للازدحام، وخلو منصات المراكز من البضائع الأساسية الذي يحدث عادة، ويعانيه المستهلك عند حلول الشهر الفضيل.

ووجّه النعيمي، أمس، ممثلي المراكز التجارية بالمدن في الساحل الشرقي، بضرورة توافر جميع السلع بالمراكز التجارية في المنطقة الشرقية، التي يبلغ عددها 75 منفذ بيع، مؤكداً التزام المنافذ بتوفير سلال رمضانية تحتوى كل واحدة على 20 إلى 25 سلعة أساسية، على أن تراوح أسعارها بين 100 و200 درهم.