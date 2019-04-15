تحديث طرق داخلية في دبا الفجيرة

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

أفاد مدير دائرة الأشغال العامة والزراعة في الفجيرة، سالم محمد علي المكسح، بأن الدائرة بدأت تنفيذ مشروع تطوير وتحديث طرق داخلية في مدينة دبا بطول ثلاثة كيلومترات، كمرحلة أولى، ضمن مشروع متكامل لتحديث الطرق في المدينة، بالتعاون مع بلدية دبا.

وأوضح أن «مشروع تحديث الطرق الداخلية في مدينة دبا فرضه واقع قدمها وتهالك بعضها، الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على واقع الحركة المرورية في المدينة من جهة، وتأثر مركبات المستخدمين جرّاء الحفر والتشققات من جهة أخرى»، مشيراً إلى أنه سيتم في البداية تطوير طرق المهلب بن ابي صفر، والشارع الرابط بين دواري السفير والكرم، وآخر يربط بين دواري الساعة والدولفين، ومن المتوقع الانتهاء منها نهاية الشهر الجاري وفتح مساراته أمام حركة المرور.