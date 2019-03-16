المصدر: الامارات اليوم

خدمة

نجحت سياسة سيتي سنتر الشارقة في بدء تفعيل خدمة المواقف المدفوعة للمتسوقين وتنظيمها في وضع نهاية لظاهرة الازدحام الشديد في مواقف المركز التجاري، خصوصاً مع التوسعة التي شهدها المركز أخيراً.

تدخين

شكا سكان في مناطق عدة من أبوظبي، انتشار تدخين عمال وموظفي شركات السجائر عند مداخل البنايات وفي محيطها، ورمي أعقابها في الطريق العام، مطالبين بتشديد الرقابة، وتوقيع الغرامة على مخالفي التعليمات التي تحظر هذا السلوك.

ملابس

رصد أفراد انتشار إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، تعرض ملابس وأحذية مستخدمة للبيع، مطالبين بتشديد الرقابة عليها، خصوصاً أن مثل هذه المنتجات قد تنقل الكثير من الأمراض بين الأشخاص.

نفق

رصد سائقون في أبوظبي، تجاوز بعض المركبات السرعة داخل نفق الشيخ زايد المحددة بما لا يزيد على 80 كيلومتراً في الساعة، الأمر الذي يشكل تهديداً لحياتهم، مقترحين وضع رادارات داخل النفق لضبط المخالفين.

مواقف

اقترح سكان في أبوظبي، أن تتعامل الجهات المعنية بمرونة في تحرير مخالفات مواقف المركبات المحيطة بالمستشفيات والمراكز الطبية، إذ إن هناك حالات مرضية قد تتخلف عن غير قصد في دفع أو تمديد رسوم المواقف.

حديقة

شكا رواد «حديقة أم الإمارات» في أبوظبي، ارتفاع أسعار المأكولات والمشروبات بشكل مبالغ فيه، لاسيما أنه يحظر على الزوار إدخال أي أطعمة إلى الحديقة، مطالبين بتوفير بدائل بأسعار معقولة في متناول محدودي الدخل.

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